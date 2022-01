“Cresce il freddo, Cresce la prevenzione”: ad Ardea la campagna della Croce Rossa

Ardea – “La Presidenza Nazionale della Croce Rossa Italiana insieme a Lega Ambiente promuovono la campagna “Cresce il freddo, Cresce la prevenzione”, con l’obiettivo di unire le forze per promuovere azioni che tengano insieme giustizia ambientale esociale” – lo comunica il comitato della Cri di Ardea.

“La campagna è rivolta alle categorie che saranno più a rischio nel corso delle prossime ondate di freddo stagionali: coloro che lavorano all’aperto, anziani, neonatie bambini piccoli, donne in gravidanza, persone con malattie cardiovascolari, respiratorie, o muscolari, persone con disturbi mentali o neurologici e persone senza dimora. Ogni anno, quello che dovrebbe essere ciclicamente prevedibile, l’arrivo della stagione fredda, purtroppo porta con sé fenomeni collaterali causati da scarsa informazione o ritardi nell’attuazione di piani di supporto, soprattutto, per le categorie più svantaggiate.

Anche quest’anno, inoltre, la pandemia in corso renderà ulteriormente più complicato intervenire in favore dei senza dimora, sia nel reperimento che nella gestione in sicurezza di strutture di ricovero in grado di mitigare le offese climatiche e prevenire, in qualche caso, decorsi fatali da esposizione al freddo.

Per grandi città come Roma, ad esempio, le fonti riportano un numero che varia dalle 2500 alle 3000 persone che“normalmente” dormono all’aperto; numeri che rendono necessari dei veri e propri piani comunali per gestire l’emergenza freddo, senza dimenticare che, comunque, ogni piccolo centro ha le sue persone disagiate per le quali, con un minimo sforzo, le amministrazioni locali possono predisporre un ricovero ed un pasto caldo, per i periodi più critici.

Oltre ai senza fissa dimora, quest’anno, in questa fase di “spostamenti ridotti” per i timori legati al contagio, le associazioni lanciano un segnale importante di prevenzione anche nei confronti di persone di solito “non a rischio”. Coloro che vivono soli, soprattutto anziani privi di parenti prossimi che, per un semplice guasto ad una caldaia di riscaldamento o per problemi legati al caro-bolletta, potrebbero trovarsi in situazione di rischio. Il messaggio è: non dimentichiamoli!

Infine, ci sono quanti fanno parte di categorie professionali che operano all’aperto per garantire attività e servizi anche in condizioni climatiche avverse, per i quali le informazioni su come affrontare in modo preparato le ondate di freddo possono essere un importante presidio anche per la prevenzione di infortuni, consentendo di lavorare in sicurezza. La pubblicazione curata congiuntamente da entrambe le associazioni contiene semplici informazioni per affrontare al meglio le ondate di freddo eccessivo, insieme ai suggerimenti su cosa fare in caso di emergenza”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ardea clicca qui