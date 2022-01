Fiumicino, Calicchio chiarisce: “Gli stipendi dei lavoratori del Tpl sono stati pagati”

Fiumicino – “Ci vuole uno spudorato coraggio a parlare di responsabilità nella gestione del servizio di trasporto pubblico locale millantando guerre e spettri di scioperi, mai programmati da parte dei sindacati e del personale della società Trotta”. Lo afferma l’assessore ai Trasporti, Paolo Calicchio.

“L’interessamento tardivo e fuori luogo di Massimiliano Catini e Giovanna Onorati di Azione Fiumicino rispetto ai mancati pagamenti degli stipendi dei conducenti del tpl di Fiumicino (leggi qui) è testimonianza della scarsa conoscenza dei fatti e della sterile necessità di protagonismo sfrenato – prosegue Calicchio -. Avrei preferito trattare l’argomento direttamente in aula consiliare, cosa che non mancherò di programmare, ma data la pubblicazione a mezzo stampa di tali gravi affermazioni, occorrono delle urgenti precisazioni”.

“Il pagamento degli stipendi di dicembre da parte della società Trotta è stato elargito con soli tre giorni di ritardo – sottolinea Calicchio -, mentre rispetto alla tredicesima tutto il personale ha ricevuto il bonifico a partire da venerdì 7 gennaio e ad oggi risulta, nella maggior parte dei casi, già arrivato nei conti correnti dei dipendenti”.

“Tali affermazioni sono dimostrabili mediante le comunicazioni intercorse tra i sindacati e la ditta, che ha incontrato la scorsa settimana i dipendenti in videoconferenza, e dai relativi verbali – aggiunge -. Tutte le sigle sindacali hanno ribadito che non sono mai stati programmati agitazioni o eventuali scioperi”.

“Per ciò che concerne l’Amministrazione, seppur non direttamente coinvolta da un punto di vista amministrativo e di rapporti tra concessionario e lavoratori – aggiunge Calicchio -, come dovrebbe sapere un ex assessore, a seguito della comunicazione di mancati pagamenti abbiamo prontamente provveduto a chiedere ufficiali spiegazioni alla ditta, molto prima delle festività natalizie, sollecitando un tempestivo intervento e una risoluzione celere della questione. Anche questo intervento è dimostrabile mediante documentazione ufficiale”.

“Quindi, prima di ergersi a paladini della giustizia, alcune persone dovrebbero verificare le fonti delle loro affermazioni – conclude Calicchio -, per non finire come Don Chisciotte e compagno di ventura, che in uno stato di totale alienazione percepivano una realtà ben diversa da quella che li circondava”.

