Il M5S: “Falconi ha dimenticato le spiagge libere di Ostia”

Ostia – “Mentre la giunta Falconi è impegnata ad annullare i bandi di gara per le concessioni demaniali marittime (leggi qui) a favore dei balneari, andando di fatto contro il parere dell’Avvocatura capitolina e contro il Tar del Lazio, le spiagge libere vengono dimenticate“.

A denunciarlo sono Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti, consiglieri del Movimento 5 Stelle in X Municipio. “La gestione del demanio marittimo non si improvvisa e la poca attenzione, soprattutto verso le spiagge libere, è dimostrata dalla mancanza di una delega assessorile e dalla volontà di restituire i poteri a Roma”, dicono, facendo riferimento al trasferimento delle deleghe al Litorale nelle mani del sindaco Roberto Gualtieri (leggi qui e qui).

“Ciò che ignorano il presidente Falconi e la sua maggioranza – proseguono dal M5S – è che la gestione dei servizi per le spiagge libere resterà comunque in carico al Municipio X finché non verrà approvato il Piano di utilizzazione degli arenili capitolino e non saranno espletate le gare europee. Fino ad allora, servirà coadiuvare l’Ufficio Demanio ed indirizzare le attività, cosa che il Movimento 5 Stelle municipale faceva quotidianamente”.

“Installare le barriere frangivento per prevenire il naturale avanzamento della sabbia ed evitare la copertura delle passarelle e della strada era la prima cosa da realizzare, soprattutto perché una volta raggiunta la carreggiata diventa materiale speciale, con costi elevati di smaltimento. Parlare di spiagge in Consiglio o in Commissione – attaccano i consiglieri pentastellati – è vietato per i consiglieri di maggioranza: ne è dimostrazione la ripetuta volontà di non calendarizzare la “Risoluzione” del M5S che chiede semplicemente di sollecitare il Sindaco a discutere il PUA e ad assegnare personale competente all’Ufficio Demanio Marittimo, in grado di espletare le gare europee per le nuove concessioni demaniali marittime”.

“Il 31 gennaio 2023 – ricordano – è il termine ultimo per assegnare le nuove concessioni e i tempi sono molto stretti, visto che l’iter del PUA non sarà immediato e l’espletamento delle gare europee richiede almeno un anno di tempo. Ma siamo di fronte a gente sprovveduta, che non accetta nessun supporto del M5S”, concludono Ieva, Di Pillo e Paoletti.

