Incidente fra un’auto e una moto sulla via Ostiense: due feriti

Ostia – Un incidente fra un’auto e una moto si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 10 gennaio, in via Ostiense.

Lo scontro, a seguito del quale due persone sono rimaste ferite, è avvenuto all’altezza del chilometro 25.500. Sul posto è presente la Polizia Locale del X Gruppo Mare.

Notizia in aggiornamento…

