Maccarese, camion dell’Ama finisce nel fosso di via dell’Olmazzeto

Fiumicino – Un camion dell’Ama è finito nella cunetta che costeggia via dell’Olmazzeto, a Maccarese.

A riportare l’accaduto, risalente al 4 gennaio, è il sindacato Cobas, che denuncia le pessime condizioni in cui versa la strada che collega via Tre Denari con l’impianto di compostaggio: “Oltre ad essere sterrata – spiegano in una nota -, è perennemente piena di voragini, priva di illuminazione e di paracarri ed è principale causa di danneggiamenti delle automobili dei lavoratori”. Già il 15 dicembre scorso, infatti, un altro mezzo Ama aveva subìto la stessa sorte.

“Poi ci sono anche altre criticità igieniche, strutturali e ambientali che gravano pericolosamente sulle attività lavorative dell’impianto – proseguono -, sulle quali l’azienda Ama inspiegabilmente non è ancora intervenuta: ci sono infiltrazioni d’acqua dal tetto che gravano sul controsoffitto dell’impianto, che pertanto è a rischio crolli, per non parlare della stabilità delle colonne portanti esterne all’area del capannone, che preoccupano non poco”.

“Arrivati a questo punto – conclude il sindacato – ci si chiede cosa si stia aspettando per mettere in sicurezza le attività lavorative dell’impianto“.

