Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’Italia è appena entrata in una nuova fase di maltempo di stampo invernale che sta già portando le prime nevicate seppur deboli fino in pianura al Nord. Il vortice responsabile del peggioramento resterà attivo sul nostro territorio per altre 48 ore circa ma il suo graduale spostamento verso sudest comporterà un sostanziale cambiamento delle condizioni meteo favorendo una diversa localizzazione dei fenomeni e una loro progressiva intensificazione. Quando il minimo sarà sulle regioni meridionali, il richiamo di intense correnti da nordest terrà sotto scacco soprattutto le zone adriatiche dove sono attese abbondanti nevicate fino a quote molto basse, anche prossime al piano con vere e proprie bufere in Appennino. Nel contempo la costa sarà spazzata da venti molto forti di grecale con burrasche e mareggiate. Se il vento forte sarà una prerogativa un po’ di tutto il territorio, il maltempo si concentrerà invece soprattutto sulle regioni orientali e meridionali con fenomeni che solo localmente potranno riuscire ad arrivare sulla fascia tirrenica stante la barriera opposta dall’Appennino. In tutti i casi ci aspetta un inizio settimana davvero proibitivo per alcune zone a causa delle forti nevicate.

METEO LUNEDÌ 10 GENNAIO: Nord, cieli sereni o poco nuvolosi con gelate diffuse al mattino e qualche nebbia in Val Padana. Residue nevicate fino a bassa quota sulla Romagna. Centro, cieli chiusi tra Appennino e Adriatico con nevicate fino a bassa quota al mattino, poi in rialzo a 500m sulle Marche. Nevicate che saranno copiose e localmente anche a carattere di bufera sui rilievi soprattutto abruzzesi. Sole prevalente sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna. Sud, diffuso maltempo con piogge rovesci, temporali e neve fino a quote collinari, anche a bassa quota tra Molise e dorsale campana dove potranno assumere carattere forte. Neve copiosa a Campobasso fino a 30cm e a Potenza fino a 15cm. Tendenza ad ampie aperture sulla costa campana entro il pomeriggio. Temperature in ulteriore calo al Sud e lungo l’Adriatico. Venti forti settentrionali, mari molto mossi o agitati con mareggiate lungo le coste esposte.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: le correnti ruotano da Nordest, tese e fredde. Variabilità tra nubi irregolari, a tratti estese medio-alte ma sostanzialmente non associate a precipitazioni su coste e pianure. Nevicate o nevischio invece sui settori appenninici dell’Umbria confinale con le Marche, oltre che sui Monti della Laga. Lieve rialzo termico nei massimi, ma clima freddo, specie in Appennino. Venti sostenuti a tratti anche forti di grecale. Mare mosso o molto mosso al largo.

Commento del previsore Lazio

Domenica si approfondirà una veloce depressione sulle regioni centrali e in rapida evoluzione verso il Sud. Peggioramento dunque con precipitazioni che potranno assumere carattere nevoso in collina possibili su Toscana orientale e medio-alta Umbria ( neve ad Arezzo, possibile anche a Perugia). Nei giorni il rinforzo dell’alta pressione, contestualmente a tese correnti di Grecale favoriranno giornate stabili e ben soleggiate; clima freddo e ventoso con raffiche di grecale.

(Fonte: 3B Meteo)