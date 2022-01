Nadal: “Giusto che Djokovic faccia gli Australian Open, la giustizia si è espressa”

Il giudice australiano dello Stato di Victoria da il via a Novak Djokovic per entrare nel Paese a giocare gli Australian Open. Mentre il governo dibatte sui regolamenti di cui è sovrano, circa le entrate o meno degli stranieri no vax, Rafael Nadal, numero sei nel tennis, esprime il suo pensiero: “La cosa più giusta è che Djokovic giochi agli Australian Open, dal momento che la giustizia ha parlato, ordinando il suo rilascio dal centro di detenzione dove era alloggiato al suo arrivo nel Paese”. E’ il parere del campione spagnolo di tennis Rafael Nadal.

“Anche se su certe cose posso essere d’accordo o meno con Djokovic – aggiunge alla radio spagnola Onda Cero – la giustizia ha parlato e credo che è la cosa più giusta” per il numero 1 del mondo, che vuole entrare in Australia ma non è vaccinato contro il Covid.

