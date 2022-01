Dell’Aquila batte il Covid e torna in pedana: “Pronto a volare a Parigi 2024”

Un anno 2021 da incorniciare per il campione olimpico di taekwondo Vito Dell’Aquila. All’azzurro il premio ‘Best of 2021’ attribuito dalla Federazione Mondiale della disciplina, dopo l’oro ottenuto a Tokyo. Tuttavia terminato in quarantena per l’atleta dei Carabinieri.

“Ho avuto il Covid, mi sono negativizzato due giorni fa – ha detto all’Ansa l’oro di Tokyo – per questo ho dovuto rimandare la terza dose di vaccino, che consiglio a tutti”.

“Il premio di miglior atleta ai Giochi mi riempie di gioia – spiega il 21enne campione azzurro – soprattutto perché viene dal voto popolare di migliaia di persone: é un riconoscimento all’atleta e al ragazzo che sono”.

Semplice di carattere Vito e grande atleta da prendere da esempio per tanti giovani. Prosegue: “Ho appena preso la patente, e con i soldi del premio acquisterò una macchina – aggiunge – ho cominciato l’università, comunicazione digitale, e sono entusiasta. E poi mi carica il fatto che sarà un anno agonisticamente intenso: io senza combattere non so stare, gli ultimi due anni con poche gare e la testa tutta e sola alle Olimpiadi per me sono state una sofferenza…Ora invece farò tante gare, ovviamente con obiettivo Parigi 2024”. Un altro sogno da conquistare per realizzare il record del taekwondo.

(foto@Fita-FederazioneItalianaTaekwondo/Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport