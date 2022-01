Fiumicino, Baccini apre ai moderati: “Lusingato dalla loro fiducia, ne farò tesoro”

Fiumicino – “Ho apprezzato l’iniziativa del Polo dei Moderati di trovare una sintesi programmatica e di proporre degli argomenti di riflessione sui quali costruire un programma politico utile alla città di Fiumicino. Sicuramente i mesi che abbiamo davanti fino alle elezioni saranno necessari al confronto per concretizzare un progetto di governo e un programma condiviso tutte le forze del centrodestra e con le liste civiche”.

Così Mario Baccini, capogruppo del centrodestra di Fiumicino, replica alle dichiarazioni del Polo dei Moderati, che si è detto disponibile ad appoggiare una sua candidatura a sindaco della città (leggi qui).

“È importante che il Polo dei Moderati sia entrato con decisione e un posizionamento chiaro perché proprio in questo periodo storico la chiarezza d’intenti è fondamentale per concretizzare una alternativa responsabile”, dice Baccini. “Solo nel momento in cui questa convergenza sarà concretizzata nella forma e nella sostanza degli obiettivi per il territorio si potrà parlare delle eventuali candidature a sindaco“.

“Sono, però, lusingato della fiducia che gli amici del Polo dei Moderati ripongono in me e ne farò tesoro se deciderò di raccogliere questa sfida a tempo debito”, sottolinea. “L’obiettivo che deve animare tutti noi è offrire ai cittadini di Fiumicino un governo della città che sia in grado di affrontare le emergenze straordinarie (che il periodo storico impone) e allo stesso tempo di progettare una città moderna, sicura e in cui siano garantiti servizi, lavoro, opportunità e sicurezza sociale”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link.