Fiumicino, sono oltre mille i cittadini positivi al Covid: 132 in più in sole 24 ore

Fiumicino – “Secondo il report di oggi della Asl Roma 3, in questo momento nella nostra città ci sono 1019 persone positive al Covid-19“.

Ad annunciarlo è il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che spiega: “Rispetto all’ultimo aggiornamento comunicato, contiamo 132 positivi in più e 40 persone guarite. L’età media è di 36 anni e il rapporto con la popolazione totale è pari a 1,12″.

“Ancora una volta, sono Isola Sacra e Fiumicino le due località dove si concentra la maggior parte dei casi, con il 74%, subito dopo troviamo Parco Leonardo (7%) e Focene (4%)”.

“I dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità confermano che sono le persone non vaccinate a correre, più di altre, il rischio di ospedalizzazione e di evoluzioni gravi della malattia – ricorda il Sindaco -, mentre chi ha fatto la dose booster corre meno rischi in assoluto”.

“Questo deve servirci per capire l’importanza di vaccinarsi e di fare anche la terza dose – conclude – e, anche dopo il vaccino, di seguire le regole sull’uso della mascherina, sul distanziamento e sull’igiene delle mani. Come sapete, domani inaugureremo il nuovo hub dei tamponi a piazzale Mediterraneo dove saranno eseguiti i test con indice COI: un ulteriore, importantissimo, strumento di monitoraggio e prevenzione”.

