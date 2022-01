Civitavecchia – L’ondata di maltempo che da stanotte ha imperversato su Civitavecchia ha impegnato particolarmente i Vigili del fuoco della caserma Bonifazi, che hanno girato la città in lungo e in largo per rimettere in sicurezza le zone colpite dalle forti raffiche di vento.

Verso le 11 i Vvf sono intervenuti in via Falda al civico 3 per una copertura di un tetto in legno completamente divelta.

Foto 2 di 2



La struttura di circa 200 metri quadri si è completamente ripiegata su se stessa e i vigili del fuoco hanno faticato non poco per rimettere in sicurezza l’area.

Visto la mole della copertura e le forti raffiche di vento si è reso necessario l’aiuto degli specialisti SAF, speleo alpino fluviale, che hanno coadiuvato gli uomini della 17A ad assicurare la copertura in legno.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Civitavecchia clicca su questo link.