Maccarese, il Museo del Sax vince il bando per la valorizzazione dei luoghi di cultura del Lazio 2021

Fiumicino – “Il Museo del Sax di Maccarese è un’eccellenza del nostro territorio, che in molti ci invidiano e di cui questo territorio va particolarmente orgoglioso. A confermarne il valore giunge una notizia che fa davvero piacere a questa Amministrazione, che ha da sempre sostenuto e promosso il progetto musical-culturale portato avanti dal suo direttore, il maestro Attilio Berni e dal suo Centro Studi Musicali Torre in Pietra”. A parlare è il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

Il Museo è risultato infatti uno dei sedici vincitori del Bando della Regione Lazio per la valorizzazione dei luoghi di cultura del Lazio 2021, grazie al progetto “Rinascita e valorizzazione degli strumenti musicali”, tra l’altro l’unico proposto da un ente privato su oltre 200 comuni.

Con il contributo della Regione, il Museo potrà realizzare interventi per una migliore fruizione acustica degli eventi musicali che si svolgeranno al suo interno e restaurare alcuni importanti e rari strumenti della collezione, che quindi potranno essere esposti. Non possiamo che gioire di questo importante risultato e invitare tutti a visitare il Museo e godere degli spettacoli che si svolgeranno al suo interno in futuro”.

