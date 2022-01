Morte Sassoli, Infantino: “Calcio per lui come strumento di coesione”

Dal mondo della politica, come in quello dello sport, stanno arrivando sentiti i pensieri dei personaggi che hanno conosciuto e ammirato David Sassoli. Uomo di grandi valori umani, come ricordato da chi in queste ore desidera affiancarsi al dolore dei familiari. Il Presidente del Parlamento Europeo ha lasciato un grande vuoto. Scomparso questa notte, dopo che il sistema immunitario era stato messo a durissima prova, dopo una brutta polmonite degli scorsi mesi. Se n’è andato in ricovero in un istituto oncologico.

Il calcio lo ricorda. E lo fa attraverso le parole di Gianni Infantino, numero uno della Fifa, come lo fa il Presidente dell’Uefa. Ai politici italiani si affianca anche Valentina Vezzali, sottosegretario allo sport. E dedica un pensiero personale anche Mauro Berruto, ex allenatore pluridecorato di pallavolo e oggi filosofo di sport e di vita.

Di seguito le dichiarazioni.

Infantino (Fifa): “Per lui calcio come strumento di coesione e inclusione” (SkySport)

“È con grande tristezza che abbiamo appreso della scomparsa di David Sassoli. Sassoli ha condiviso la nostra passione per l’uso del calcio come strumento di coesione sociale e inclusione, oltre a lavorare insieme su temi come uguaglianza, discriminazione, diritti delle donne, opportunità, libera circolazione, salute e clima. Il suo approccio proattivo e collaborativo può essere evidenziato nel corso della sua carriera di successo. A nome della FIFA, vorrei cogliere l’occasione per porgergli i miei rispetti e porgere le mie sincere condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi colleghi e a tutti coloro che lo tengono caro”

Ceferin (Uefa): “Ha operato per il bene del calcio europeo” (SkySport)

“Rendo omaggio a un vero tifoso di calcio, campione della democrazia europea e campione dei valori, che ha operato per il bene del calcio europeo. David era entusiasta ogni volta che parlavamo di calcio e del potere che ha per combattere le disuguaglianze e portare beneficio ai cittadini e alle comunità in tutta Europa. Siamo stati onorati di lavorare con lui e continueremo a lottare per le cause e i valori che ha sostenuto. Ricordo con affetto la partita di apertura di Euro 2020 a Roma e porgo le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici”.

Vezzali: “Grazie per il suo impegno e il suo appoggio” (SkySport)

“A nome dello sport italiano, grazie Presidente Sassoli per il suo impegno e per aver rappresentato, con orgoglio, noi italiani. Ricorderò il suo appoggio e la condivisione dell’importanza del rapporto tra sport e scuola. Ci mancherà…”.

Mauro Berruto: “Uomo giusto che credeva nell’Europa” (Twitter)

“L’ultimo messaggio di uomo giusto, di un italiano vero che credeva fortemente nell’Europa, di un politico che non sopportava i muri di mattoni, di indifferenza o di egoismo. Addio David #Sassoli. Il nostro Paese e la nostra #Europa possano essere alla tua gigantesca altezza”.

