Pomezia, attivato uno sportello della Protezione civile Noal: in supporto della Caritas

Pomezia – Da gennaio 2022 è attivo uno sportello della Protezione Civile N.O.A.L. nella sede dell’Associazione in Via Singen n°34 , per il supporto scarico merci di genere alimentare nella Caritas di San Bonifacio.

La Protezione Civile N.O.A.L. è stata costituita nel 2018, nasce dal desiderio e dalla dedizione di aiutare il prossimo. In questi anni sono riusciti, grazie ai sacrifici, all’unione e all’impegno, a crescere sia sul piano professionale che sul potenziale di mezzi ed attrezzature.

Molti dei volontari dell’associazione hanno partecipato ad eventi catastrofici purtroppo avvenuti nel Territorio Nazionale, come per il sisma dell’Aquila nel 2009, per il Terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna nel 2012 e per quello del 2016 avvenuto nel Centro Italia ad Amatrice.

Durante l’estate sono impegnati nella campagna A.I.B. (Antincendio Boschivo) ed in inverno continua la loro opera nel monitoraggio, prevenzione, assistenza alla popolazione e interventi idrogeologici di vario tipo.

Nel 2020, in fase di Pandemia Covid-19, sono stati parte attiva nell’aiuto a persone in difficoltà consegnando giornalmente generi alimentari a chi ne aveva necessità.

Il loro gruppo è composto da 35 volontari di tutte le fasce di età, dai sedici agli over sessanta, tutti formati ed in continuo aggiornamento con corsi organizzati dalla Regione Lazio, tra cui quindici operatori con abilitazione BLS-D.

Il loro parco automezzi è composto da tre pick-up con modulo antincendio e un camion allestito a poli-soccorso con torre fari e cisterna da 1500litri, idrovora e motoseghe.

Inoltre da circa un anno si è aggiunto un Fiat Doblò adibito ad uso Trasporto sociale con pedana automatica per carrozzine disabile che consente di accompagnare invalidi civili per visite mediche, ospedaliere, dialisi e terapeutiche.