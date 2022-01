Sperlonga Cambia : “I beni della Camorra siano riutilizzati per il sociale”

Sperlonga – La commissione congiunta che si è svolta qualche giorno fa per fare il punto sull’acquisizione al patrimonio comunale dei 3 alloggi confiscati a Cipriano Chienese dall’Agenzia Nazionale per i Beni confiscati alla criminalità organizzata.

La convocazione della commissione era stata richiesta dalla consigliera del gruppo Sperlonga Cambia, Carla Di Girolamo, con l’obiettivo di avviare una discussione sul futuro dei tre alloggi che si trovano in località Angolo.

“Da un primo sopralluogo effettuato dai tecnici del Comune, gli immobili sembrano essere in buone condizioni. Questa è una buona notizia, perché significa che, una volta concluso l’iter, non ci sarà bisogno di interventi strutturali per renderli fruibili e abitabili”.

Sarà l’Agenzia Nazionale per i beni confiscati alla criminalità organizzata a vagliare le manifestazioni d’interesse presentate da diversi soggetti, tra cui il Comune di Sperlonga, e a decidere a chi dovranno essere assegnati i beni.

Il procedimento amministrativo per l’effettiva acquisizione al patrimonio comunale è ancora in corso e dovrebbe concludersi nelle prossime settimane, quando l’Agenzia comunicherà quale tra le varie manifestazioni d’interesse pervenute sarà stata accolta. La commissione di oggi, infatti, ha avuto un carattere interlocutorio, ma ha avviato un dialogo sul futuro dei beni sottratti alla camorra.

“Occorrerà individuare la soluzione più adatta alle esigenze della nostra comunità per gli alloggi confiscati, che per legge devono essere destinanti a finalità sociali. Una delle proposte sul tavolo, che si inserisce nella discussione avviata in consiglio comunale dopo l’approvazione all’unanimità della mozione presentata dalla stessa consigliera Carla Di Girolamo in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è quella di destinare gli immobili a una casa-rifugio per le donne e i bambini vittime di violenza.

“Siamo soddisfatti – affermano i consiglieri del gruppo Sperlonga Cambia, Carla di Girolamo e Marco Toscano – del confronto avviato in commissione. Gli immobili confiscati sono un simbolo di legalità, della prevalenza dello Stato sulla criminalità organizzata, e la loro restituzione alla collettività rappresenta una grande vittoria civile e collettiva contro le mafie. Per questo motivo è importante che l’amministrazione comunale individui il progetto che possa coniugare al meglio la valorizzazione di questo simbolo di legalità con gli scopi sociali in grado di soddisfare i bisogni della nostra comunità”.

In attesa delle determinazioni dell’Agenzia Nazionale, è importante svolgere un’attenta analisi sulle esigenze e sulle fragilità della nostra comunità e del nostro territorio.

“Abbiamo invitato il Sindaco Cusani – conclude la consigliera Di Girolamo – a interessare i competenti uffici dei servizi sociali per reperire i dati e le informazioni necessarie a valutare i vari progetti e a decidere quale potrà essere il futuro di questi beni, aggiornando la Commissione congiunta non appena verrà resa nota la decisione dell’Agenzia.

Il nostro gruppo consiliare intende offrire un contributo concreto su una tematica di fondamentale importanza per la nostra comunità e per gli stessi principi di legalità”.

