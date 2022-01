Usura ed estorsioni a Pomezia, Tirrito (Co.G.I.): “Lo sportello Antiracket in prima linea per tutto il litorale romano”

“E’ di oggi la notizia di un arresto a Pomezia per usura ed estorsione (leggi qui), aggravati dal metodo mafioso, ai danni di un imprenditore del posto: la vittima ha avuto il coraggio di denunciare i soprusi subiti e grazie alle serrate indagini dei carabinieri iniziate un anno fa, quell’incubo è finito”. A parlare è Maricetta Tirrito, portavoce del Comitato Collaboratori di Giustizia (Co.G.I.).

“Lo sportello Antiracket che abbiamo attivato ieri ad Ostia (leggi qui), – spiega Tirrito – è utile proprio in casi come questi: vogliamo essere al fianco di tutte le persone costrette a subire estorsioni e minacce dalla criminalità organizzata.

Lo scopo è accompagnare la vittima in tutto il percorso che porta alla denuncia, restando al suo fianco in tutte le fasi successive e mettendo a disposizione consulenti specializzati, avvocati e psicologi. Il tutto per dare un supporto efficace e concreto a chi sceglie di alzare la testa e dire basta al potere delle mafie.

Ci tengo a ricordare che lo sportello non agisce solo su Ostia, ma su tutto il litorale romano fino ad Anzio e Nettuno. Tutti coloro che hanno bisogno di aiuto, possono facilmente accedere al servizio dello sportello Antiracket contattando il numero 334 3524612”

