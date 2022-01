Volley, il Covid costringe allo slittamento delle Final Four di Coppa Italia

Roma – Proseguono gli slittamenti delle partite nello sport italiano. Anche la pallavolo deve farlo, dopo la prova delle mascherine in campo e altri incontri posticipati. Niente da fare. Il Covid costringe a riprogrammare i match. E’ il caso delle Final Four della Lega Pallavolo di Serie A.

Il Consiglio di Lega lo ha deciso in queste ore. Da fine gennaio, l’evento viene spostato agli inizi di marzo, con la speranza che la situazione pandemica in Italia migliori: “Avevamo già condiviso in una riunione dei Presidenti della SuperLega l’esame dell’attuale planning e delle più recenti problematiche legate ai posticipi delle gare – spiega il Presidente della lega volley, Massimo Righi – Dopo esserci confrontati anche con la Commissione Medica, abbiamo ritenuto opportuno non rischiare la disputa in gennaio per evitare il verificarsi di casi di ritiro delle squadre. Da qui la decisione di spostarla 40 giorni più avanti, al 5 e 6 marzo”.

(foto@TonnoCallipoVolley/Facebook)

