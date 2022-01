La maggior parte degli eventi si concentrano nella stagione primavera-estate e le cerimonie si riempiono di colori vivi e dolci pastello. I tessuti utilizzati per Abbigliamento per cresima bambini sono tra i più leggeri e freschi.

Lino, tulle e organza sono i più richiesti. Durante l’autunno-inverno, i colori si intensificano. Verde, rosso, blu e senape sono i preferiti. Le stampe floreali della primavera e le stampe dell’estate lasciano posto a stampe scozzesi e a quadri. Il velluto, la maglia e il jacquard risaltano nella moda da cerimonia. Qualunque sia la stagione, troverai sempre l’abbigliamento da cerimonia più elegante per bambini e bambine. Completi di qualità che seguono le ultime tendenze del settore affinché i piccoli possano vivere a pieno la magia dei momenti speciali sin dai preparativi! Scopri tutti i design nei negozi e in mayoral.com e seguici sui nostri social per scoprire le ultime novità, ti aspettiamo Le cerimonie religiose non riguardano solo i matrimoni, ma anche le comunioni, i battesimi e le cresime. Ma in questi casi, come è meglio vestirsi? Quando sei invitata ad una cerimonia religiosa, che non sia un matrimonio, scegliere l’outfit può essere stressante.

Le comunioni, i battesimi e le cresime sono feste solitamente brevi, che si svolgono al mattino, quindi richiedono una giusta sobrietà nello stile, che tu sia una semplice invitata o la mamma del festeggiato. Vediamo insieme come vestirsi per una cerimonia religiosa. Ovviamente, un abito che metteresti per un matrimonio non è lo stesso che indosseresti per un altro tipo di cerimonia religiosa. Una comunione, una cresima o un battesimo sono cerimonie semiformali, si svolgono di giorno e durano relativamente poco, quindi non c’è bisogno di essere eccessivamente eleganti. Ad esempio, è meglio evitare abiti lunghi o colori troppo scuri o troppo accesi, optando invece per toni pastello e abiti più semplici. La scelta migliore è quella di indossare un outfit elegante ma allo stesso tempo sobrio, che ti faccia sentire pienamente a tuo agio e che puoi anche riutilizzare in altre occasioni.

Come abbiamo già detto, non devi essere eccessivamente elegante quando si tratta di una cerimonia religiosa che non sia un matrimonio, ma di certo non puoi presentarti in jeans e t-shirt. Ecco qualche consiglio per essere al top e fare bella figura con il tuo outfit. Questo tipo di cerimonie vengono svolte in chiesa, ecco perché non è proprio il caso di sfoggiare abiti scollati o eccessivamente corti. Certo, non significa che devi indossare un sacco di patate che ti copra da capo a piedi, ma devi essere attenta a non mostrare troppo, rischiando di risultare volgari e fuori luogo. Per gli stessi motivi, meglio evitare anche outfit dai colori troppo sgargianti, glitter o applicazioni esagerate. Sì agli abiti smanicati, ma meglio evitare invece le bretelline sottili o vestiti a sottoveste con spacchi troppo profondi.

La gonna corta va bene solo se si è molto giovani, ma va dosata con colori delicati, così da non essere troppo appariscente. Per quanto riguarda gli accessori, evita di indossarne troppi e troppo sgargianti, il tintinnio metallico non piace a nessuno, soprattutto durante la cerimonia Come abbiamo già detto, un battesimo, una comunione o una cresima sono cerimonie semi formali, quindi non richiedono eccessiva eleganza. Anzi, presentarti in abito lungo con strascico, ad esempio, potrebbe essere davvero troppo.