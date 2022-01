Le operazioni di manutenzione ordinaria e Assistenza completa caldaie sono rese obbligatorie dalla legge attualmente in vigore per diverse ragioni.

Anzitutto, le caldaie domestiche per generare calore bruciano un gas provocando dei fumi, i quali vengono espulsi all’esterno. I fumi prodotti e immessi nell’atmosfera tramite il camino sono in parte responsabili nell’inquinamento atmosferico che aumenta soprattutto nella stagione fredda quando le caldaie funzionano al massimo per riscaldare gli appartamenti. Chiamando con regolarità la nostra ditta di assistenza è possibile ridurre le emissioni inquinanti grazie a una bella pulizia dell’apparecchio, il quale funziona meglio se è pulito in ogni sua parte, comprese quelle interne. Un altro motivo che rende obbligatoria la manutenzione sulle caldaie è che questa utilizzano un gas altamente infiammabile e anche asfissiante perciò è bene che nel sistema di distribuzione del gas non ci sia alcuna perdita. In caso di perdite, il gas può riempire in breve linterno appartamento e esser inalato l posto dell’ossigeno da chi ci abita senza alcun avviso perché non ha un odore particolarmente forte.

Inoltre, basterebbe una minima scintilla per far esplodere la casa, provocando danni anche a terzi. Queste sono solo alcune ragioni per chiamare la nostra ditta che si occupa della manutenzione della caldaia poiché i nostri interventi permettono anche di aumentare la vita utile della stessa Che tipo di operazioni vengono svolte durante i nostri interventi di Assistenza completa caldaie e manutenzione sulle caldaie ci assicuriamo che l’apparecchio funzioni bene e rispetti i limiti imposti dalla legge in merito alle emissioni dannose. Verifichiamo anche l’efficienza delle caldaie per poter comunicare se si tratta ancora di un apparecchio che lavora bene consumando poco gas oppure no. Tutti i dati raccolti e gli eventuali problemi riscontrati vengono annotati dai nostri validi esperti su un piccolo quadernetto, chiamato libretto dalla caldaia che è in possesso dei proprietari o di chi ne va le veci. Questo quaderno contiene tutte le informazioni dettagli sulla caldaia ed è importante che un valido tecnico compili ogni sua parte in modo che la prossima volta, anche se dovesse venir mandato un altro nostro dipendete, abbia tutte le informazioni che gli servono per operare al meglio fornire un servizio completo e soddisfacente allo stesso tempo

I nostri tecnici sono quelli che utilizzano solamente i pezzi originali e per tale ragione chi ha una caldaia di questa marca dovrebbe fare riferimento proprio alla nostra ditta perché gli altri concorrenti presenti su questo mercato non fanno lo stesso. Perché la caldaia funzioni a lungo nel tempo occorre una adeguata Assistenza completa caldaie senza problemi è bene che vengano utilizzati solamente i pezzi di ricambio originali che sono gli unici a garantire una compatibilità del 100% perché prodotti dalla stessa casa madre con i medesimi criteri e materiali. Solo utilizzando le parti originali si ha la certezza che l’apparecchio in uso duri a lungo negli anni senza dare troppi problemi. Chi usa i pezzi universali, cioè quelli che vanno bene su ogni marca e modello, dovrà chiamare più volte l’assistenza perché questi si rompono più spesso. per migliorare le prestazioni e la durata nel tempo di una caldaia è bene chiamare solo i nostri tecnici che hanno accesso alle parti di ricambio originali che sono il meglio del meglio.