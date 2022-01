Fiumicino, liquami al Villaggio Azzurro, Calicchio e Ferreri: “La situazione non è più sostenibile”

Fiumicino – “La situazione al Villaggio azzurro non è più sostenibile, specialmente per quanto riguarda le fogne“. Lo dichiara l’assessore alle case Ater, Paolo Calicchio. “I liquami che fuoriescono e invadono la strada rappresentano un grave problema di igiene pubblica che rischia di diventare emergenza sanitaria se non si interviene immediatamente”.

“Come amministrazione abbiamo più volte chiesto, e ottenuto, sopralluoghi di Ater perché ci si rendesse conto di persona di quali sono le condizioni in cui vivono le famiglie del Villaggio Azzurro. L’ultima richiesta è stata fatta sotto le festività natalizie, per un nuovo sversamento. L’Ater è intervenuta con un autospurgo per risolvere momentaneamente il problema, che però rimane strutturale. L’assessore regionale competente conosce il problema e ha sulla sua scrivania una proposta di progetto, del valore di 300 mila euro, per realizzare un collettore che sversi da un’altra parte e non più su via Bezzi. E’ ora di farlo, non è più prorogabile.”.

“E’ necessario un intervento immediato e risolutivo – aggiunge il consigliere Maurizio Ferreri -: Ater deve riconoscere il diritto delle persone a vivere in condizioni dignitose. E questo, al Villaggio Azzurro, al momento non viene rispettato. Chiediamo alla Regione e ad Ater di non procrastinare ulteriormente”.

