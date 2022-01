Fiumicino. Studenti della “Rodano” al freddo, i genitori: “Riattivate i termosifoni”

Fiumicino – Sono al freddo. I bambini della scuola primaria Rodano di Fiumicino stanno seguendo le lezioni con cappotto, guanti, sciarpe e cappucci. D’altro canto le temperature di questi giorni sono estremamente rigide e vige l’obbligo di tenere aperte le finestre a causa del Covid.

I genitori dei piccoli studenti insorgono contro “una situazione che va avanti da novembre da quando sono stati disattivati i termosifoni ‘per non inquinare’ ci è stato detto e hanno attivato solo i condizionatori centralizzati che funzionano a energia solare. Il problema è che puntualmente non funzionano. Vanno in blocco”.

Risentiti e anche amareggiati per una situazione che non sembra trovare la soluzione i genitori dei piccoli alunni sottolineano: “Anche stamattina i condizionatori sono andati in blocco”.

Impensabile che i bambini possano seguire le lezioni al freddo. E i familiari degli studenti chiedono a gran voce di “riattivare al più presto i termosifoni anche perchè le pompe di calore dei condizionatori spingono l’aria calda verso l’alto e chi sta in fondo alla classe avrà sempre freddo. Senza considerare che seccano l’aria provocando in chi è allergico tosse”.

