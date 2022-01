Montalto, approvato il progetto di supporto allo studio e inclusione per l’anno 2021/22

Montalto – L’amministrazione comunale con la delibera n.291 del 31/12/2021 ha approvato Il progetto di supporto allo studio e all’inclusione organizzato dall’Istituto Comprensivo Statale per l’anno scolastico 2021/2022.

Il progetto, per un investimento di 30mila euro, è rivolto agli studenti con bisogni educativi speciali e agli alunni stranieri, oltre ai ragazzi con particolari situazioni di disagio iscritti nelle scuole del territorio.

L’attività si svilupperà nei giorni e negli orari secondo le richieste che perverranno alla scuola.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Montalto

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Montalto, clicca su questo link