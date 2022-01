Omicidio, 51enne ucciso a bastonate: un arresto

Nelle prime ore di stamattina un uomo è stato ucciso a Misano Adriatico, nel Riminese.

Gli inquirenti, dai primi accertamenti ritengono che la vittima, un 51enne originario di Potenza, sia stato preso a bastonate. L’arma del delitto gli investigatori ritengono sia stata una mazza di legno o di ferro.

I Carabinieri di Riccione hanno avviato immediatamente le indagini e arrestato un uomo straniero, residente da anni in Romagna, e non escludono che l’aggressione sia avvenuta per mettere a segno una rapina.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

(Il Faro online)