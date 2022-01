Ostia, all’ospedale Grassi arrivano 5000 dosi di vaccino Moderna

Ostia – Ben 5000 dosi di vaccino Moderna saranno consegnate domani, giovedì 13 gennaio, all’ospedale Grassi di Ostia. A consegnarle, il corriere di Poste Italiane SDA Express Courier.

Complessivamente, saranno 822.000 dosi del vaccino Moderna che 41 furgoni speciali della flotta di SDA Express Courier recapiteranno domani, su tutto il territorio nazionale, per conto del Commissariato per l’Emergenza Sanitaria.

Nel Lazio, i furgoni di SDA faranno tappa anche in altri tre ospedali per consegnare 23.000 dosi del vaccino Moderna: a Roma, al Policlinico Umberto I e al Campus Biomedico, a Latina all’ospedale Santa Maria Goretti.

Oltre al Lazio, i mezzi SDA, in collaborazione con Esercito Italiano, Carabinieri, Marina Militare e Aeronautica Militare, faranno tappa in Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, provincia autonoma di Trento, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Già nello scorso mese di maggio il corriere espresso di Poste Italiane aveva consegnato ad Ostia altre 4.500 dosi di vaccino (leggi qui).

