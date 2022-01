Prenotazioni raddoppiate: potenziato il drive in dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Fondi

Fondi – Dopo il rodaggio dei primi 10 giorni di attività, raddoppia il drive in dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Fondi che passa da 60 a 120 prenotazioni giornaliere.

Alla luce della crescente richiesta e al fine di implementare l’offerta, il direttore sanitario del presidio centro Giuseppe Ciarlo e il vice Fabrizio Turchetta hanno chiesto e ottenuto dalla direzione sanitaria il potenziamento del servizio.

Per prenotare il test antigenico rapido resta a disposizione l’apposito link https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf. Coloro che hanno effettuato la prenotazione ma vorrebbero anticiparla possono cancellare la prima richiesta, utilizzando il link ricevuto in fase di conferma, e prenotarne una nuova.

La nuova organizzazione, che consentirà di effettuare 120 test al giorno, entrerà in funzione a partire da giovedì 13 gennaio.

Il potenziamento del drive in è stato accolto con soddisfazione dal sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, lieto di annunciare alla città l’implementazione di un servizio che ridurrà attese, costi e disagi in questo momento storico piuttosto complesso dal punto di vista dei contagi.

