Roma – La polizia di Roma, nei giorni scorsi, ha svolto un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella zona di Tor Bella Monaca, con modalità operative diverse, sono state arrestate 2 persone. La prima, un 24enne romano, è stato sorpreso in strada mentre vendeva cocaina ad alcuni tossicodipendenti; sequestrati alcuni grammi dello stesso stupefacente. L’arresto è stato operato dagli investigatori del VI Distretto Casilino.

Lo stesso personale ha operato anche l‘arresto di un 54enne, già noto alle Forze dell’Ordine, che in casa nascondeva una pistola rubata, più di 5 chili di hashish, alcuni grammi di cocaina ed il necessario per il confezionamento delle singole dosi.

Nel quartiere di Montesacro, gli agenti del commissariato Esquilino, hanno arrestato un 20enne mentre vendeva cocaina a bordo di una berlina. La droga era nascosta in un tubetto di colla modificato ad arte. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Roma durante la relativa udienza tenutasi il giorno successivo all’arresto.

Ulteriori arresti in flagrante per il reato di spaccio sono stati operati dal personale della Sezione Volanti nei confronti di un 19enne romano e di un 43enne egiziano.

In particolare, il primo, a seguito di un controllo in via Collepasso, è stato trovato in possesso di 4 involucri di hashish e, successivamente, durante le perquisizioni domiciliari, sono stati rinvenuti ulteriori 500 grammi di hashish nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il 43enne invece, con precedenti di polizia, è stato controllato in via Pian Due Torri e trovato in possesso di alcuni grammi di hashish e cocaina e 50 euro in contanti. Nella sua abitazione inoltre, sono stati sequestrati ulteriori 43 grammi di hashish e 950 euro in contanti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

