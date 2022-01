Roma, prima ruba la borsa ad alcune signore sedute al bar poi le aggredisce

Roma – Prosegue l’attività di contrasto al crimine riguardante i reati predatori e lo spaccio di stupefacenti da parte della Polizia di Stato e nelle ultime 24 ore sono 10 le persone arrestate.

Nel primo pomeriggio di ieri gli uomini del III Distretto Fidene Serpentara, hanno arrestato, per rapina aggravata, una 22enne cubana che, approfittando della distrazione di alcune signore sedute all’esterno di un bar in via Val Maggia, ha sottratto una borsa con dentro gli effetti personali. Nell’immediato la refurtiva è stata consegnata ad un complice nel tentativo di depistare le vittime che, comunque, accortesi dell’accaduto, sono riuscite, malgrado la reazione della 22enne che le ha aggredite, a chiamare le forze dell’ordine e a farla arrestare. Proseguono le indagini per identificare il complice.

E sempre per rapina aggravata, gli agenti del Commissariato Villa Glori, in via della Foce dell’Aniene, hanno arrestato un 36enne romano, dopo che questo, ha aggredito la compagna, una cittadina ucraina, sottraendole una borsa di valore. Dopo la denuncia da parte della vittima, le ricerche da parte delle forze dell’ordine hanno portato ad individuare il 36enne presso il luogo di lavoro mentre la refurtiva è stata rinvenuta presso il domicilio.

Gli agenti del Commissariato Spinaceto invece hanno arrestato un 25enne e un 27enne, entrambi romani, introdottisi all’interno di un esercizio commerciale in viale degli Eroi di Cefalonia hanno asportato una cassettina di colore nero contenente circa 250 euro in contanti. Acquista la descrizione circa l’abbigliamento, i due soggetti sono stati rintracciati e fermati dagli agenti nei pressi di un altro esercizio commerciale. All’atto del controllo, i due, sprovvisti di documento di identità, hanno fornito false generalità come ammesso dagli stessi una volta giunti in commissariato. Nel corso della perquisizione personale, il 27enne è stato trovato in possesso di 150 euro in contanti, somma che veniva sequestrata. I due sono stati arrestati in quanto responsabili di furto aggravato e false dichiarazioni sulla propria identità.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato in particolare al controllo dei “green pass” per l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico, gli agenti del commissariato Romanina hanno arrestato un 37enne romano, il quale, ricollocato agli arresti domiciliari a seguito di una precedente evasione, si è allontanato dal domicilio senza fornire agli agenti una valida giustificazione. Per l’uomo è stata nuovamente disposta la misura della detenzione domiciliare.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

