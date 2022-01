StrongerTogether: i campioni olimpici e paralimpici per il vaccino anti Covid

“Più forti insieme contro il Covid. Facciamo un atto di responsabilità collettiva per proteggere la salute e avere cura gli uni degli altri. Di noi stessi, dei nostri amici e delle nostre famiglie”. La linea di pensiero del messaggio diffuso dal Cio e dai campioni olimpici è questo. Il messaggio vuole arrivare forte e diretto ai leader mondiali.

Che il vaccino possa essere fatto da tutti e in tutto il mondo. Che sia disponibile anche per i paesi poveri. Scende in campo lo sport mondiale contro il coronavirus per ripartire presto in una normalità, ormai mutata e ormai difficile da raggiungere. Ma a passo lento sta evidentemente tornado. Occorre fare presto e gli atleti più importanti delle Olimpiadi alzano voce e cuore. Tra i protagonisti del video diffuso da ‘Olympics’ su Twitter ci sono anche gli azzurri. Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi e Martina Caironi sono i testimonial della cura della salute mondiale e della profilassi a tappeto in tutto il globo, contro il Covid. Anche il presidente del Cio Thomas Bach lo dichiara e chiude il filmato.

Gli azzurri erano stati già protagonisti anche in Italia, della campagna anti Covid e pro – vaccino organizzata dal Coni e dal Cip.

Through the power of sport, we're stronger in the battle against #COVID19.

Olympians & Paralympians make a bold call to world leaders to ensure equitable access to vaccines. #StrongerTogether

