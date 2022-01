Il Trasportare anziani è un servizio diverso dal trasporto. Non viene gestito solo uno spostamento da un punto A a un punto B ma la persona viene affiancata nell’intero svolgimento di un’attività, a livello logistico, fisico e psicologico.

Quando un operatore accompagna un utente a fare la chemioterapia, entra in ospedale con lui, lo aiuta con l’accettazione, lo accompagna all’ambulatorio, attende con lui e lo ‘distrae’. Se richiesto, parla col medico e segna appuntamenti e medicine. Fa quello che tutti noi facciamo quando supportiamo i nostri cari. Lo abbiamo pensato proprio così! nasce perché la famiglia non sempre può gestire tutto da sola e ha bisogno di un servizio di qualità, tempestivo, moderno e controllato. Con vogliamo dare alle persone la libertà di gestire senza difficoltà le attività quotidiane che sembrano semplici ma sono spesso complesse, senza sentirsi limitate nella propria autonomia o di dover fare delle rinunce per non pesare sugli altri.si prende cura delle persone anziane: le accompagna a visite, terapie, a fare la spesa, alle Poste, a trovare la famiglia.

Il servizio di accompagnamento e trasporto anziani di è destinato a tutte le persone che necessitano della presenza di una persona qualificata nel tragitto da casa al luogo di destinazione o nello svolgimento delle attività di tutti i giorni. Grazie all’esperienza acquisita nel tempo, è a tua completa disposizione per capire quale sia la soluzione giusta per te: con i nostri operatori specializzati puoi pianificare il tuo percorso personalizzato. ha in dotazione auto standard ovvero non predisposte per l’accesso della carrozzina. Se l’utente riesce ad accomodarsi sul sedile dell’auto, con l’aiuto del nostro operatore, possiamo erogare il servizio in modo completo. La carrozzina pieghevole, il deambulatore o altri sussidi per la mobilità, saranno riposti nel porta bagagli.

Una forte esigenza dei nostri utenti è trovare un supporto per andare a fare cicli di terapia o riabilitazione. Sono casi frequenti e un impegno molto complesso per il paziente e per la famiglia.

L’operatore non solo ti accompagna in macchina in ospedale ma poi resta con te e ti aiuta in ogni attività: ti supporta, ti tiene compagnia ed è un modo piacevole di distrarsi. Supportiamo molti utenti per chemioterapie, radioterapie, riabilitazioni motorie. flessibile e calibrato sulle esigenze personali. Non hai vincoli, non ti devi abbonare. Usi il servizio che vuoi, quando vuoi. Quando prenoti scegli giorno, durata, mezzo e se hai un operatore di fiducia, lo richiedi. Puoi prenotare ogni giorno, a qualsiasi ora con solo 24 ore di anticipo. Trasporto anziani e disabili. Un servizio completo di accompagnamento assistito per anziani, malati e disabili tramite auto, mezzo attrezzato o autoambulanza. Chiedi al centro della tua zona maggiori informazioni sui servizi offerti e sui mezzi a disposizione. Il Centro propone un servizio di accompagnamento con trasporto destinato alle persone anziane, ammalate o disabili, che hanno bisogno di un servizio qualificato e professionale, che necessitano di un aiuto fornito anche tramite operatori qualificati (trasporto assistito) o che utilizzano la sedia a rotelle. Viene garantita l’assistenza alla salita e alla discesa dall’automezzo.