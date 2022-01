Uscita anticipata nidi e materne di Fiumicino, Coronas: “Genitori infuriati. Inaccettabile condizionare la vita delle persone”

Fiumicino – “Da domani, 13 gennaio 2022, e fino a venerdì 21 gennaio, i bambini che frequentano gli asili nido e le scuole materne comunali avranno una riduzione dell’orario: l’uscita è stata anticipata alle ore 15, a causa dell’attuale emergenza Covid”. E’ quanto è scritto in un comunicato del Comune di Fiumicino (leggi qui).

“Peccato che lo veniamo a sapere solo oggi e i genitori siano infuriati: possibile che una comunicazione istituzionale così importante venga data dall’Amministrazione soltanto il giorno prima?”. A dichiararlo , in una nota stampa, è Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino

“Le famiglie lavorano – sottolinea il Capogruppo – ed organizzano i propri impegni in base all’orario d’uscita dei figli. Se un genitore manda il proprio figlio al nido, ad esempio, è perché lavora e non può stare con lui. E’ inaccettabile stravolgere così l’orario scolastico, condizionando la vita delle persone. Quello che ci chiediamo, è con quale criterio sia stata presa questa decisione: è un’ora in meno di scuola che permette di contrastare la diffusione del Covid?”

“Sappiamo tutti quanto sia critico il momento che stiamo attraversando: il virus non si ferma, soprattutto all’interno delle nostre scuole – conclude Coronas -. Ma non sarà certo una settimana di uscita anticipata che riuscirà a fermarlo. Forse, sarebbe opportuno concentrarsi sulle misure che possano veramente cercare di arrestare la salita dei contagi”.

