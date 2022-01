Australian Open, torneo di fuoco per gli azzurri: probabile quarto Sinner-Tsitsipas

Se il caso Djokovic occupa la maggior parte dell’attenzione del tennis mondiale, gli azzurri del tennis attendono comunque di scendere in campo agli Australian Open e di aprire la nuova stagione.

Tra di essi, se Sinner proseguisse il suo cammino nel torneo, incontrerebbe un agguerrito Tsitsipas ai quarti, che torna in competizione, dopo il suo infortunio, che come Berrettini, aveva dovuto lasciare le Atp Finals di Torino. Stessa cosa cosa per Musetti in tabellone. Stesso grande avversario che avrebbe le sembianze di De Minaur.

Matteo, dopo la sconfitta in Atp Cup nella gara del doppio con Jannik, apre il torneo Brandon Nakashima, al secondo turno affronterebbe uno tra Kozlov e Vesely, fino alla sfida con il prodigio Alcaraz. Seppi sfiderà il polacco Majchrzak all’esordio.

(foto@Federtennis/Facebook)

