Fiumicino – Un cancello aperto… sul nulla. In realtà dovrebbe essere un giardino pubblico, o almeno così c’è scritto sul cartello all’entrata in via Giuseppe Bastianelli. Ma forse, ricordando Peter Pan – visto che sarebbe destinato più che altro ai ragazzi del quartiere – possiamo definirlo “il giardino che non c’è”.

Non solo all’interno è totalmente privo di qualsiasi gioco o elemento che possa attrarre bambini o adolescenti, ma anche quel poco che c’è è totalmente preda dell’incuria. Un degrado estremamente pericoloso, perché parliamo di staccionate ormai divelte e crollate dentro un canaletto, un ponticello con assi ribaltate e inquietanti buchi, panchine con pezzi di legno a formare spunzoni che possono ferire anche gravemente.

di 15 Galleria fotografica Degrado parco pubblico via Giuseppe Bastianelli









Viene da dire: per fortuna, che non ci va nessuno. Passeggiare e giocare in un ambiente simile significherebbe rischiare ogni giorno, specialmente se il tutto dovrebbe essere fruito da ragazzi.

La struttura, spiega bene il cartello all’ingresso, è di competenza del Comune di Fiumicino. Che, dopo una specifica sollecitazione dell’associazione ViviAmo Fiumicino (leggi qui), ha provveduto almeno a dare una rasata al prato, eliminando almeno il rischio di serpi e topi.

Ma davvero può bastare? Se è vero che l’Isola Sacra ha diversi punti fruibili, è altrettanto vero che la parte di quadrante in questione non ha nulla, ed invece potrebbe agilmente offrire uno spazio in più a costi bassissimi. La domanda è: perché nessuno ci mette mano? Perché non viene affidato a qualcuno? C’è forse un progetto alternativo, magari un centro di trasferenza, che impedisce di sistemare un luogo coì potenzialmente bello ed invece così disperatamente degradato?

Se ci sono progetti alternativi lo si dica chiaramente, assumendosene le responsabilità altrimenti è opportuno che tutto venga curato al meglio, Per il rispetto che si deve ai cittadini, in primis, ma anche per non aspettare che qualcuno si faccia male seriamente e poi correre ai ripari.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link