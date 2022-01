Formia, aperto il bando per il Servizio Civile Universale

Formia – Nell’ambito del programma di servizio civile universale del CSV (Centro servizi per il volontariato) del Lazio E.T.S. “Disabilità. Insieme per bene comune – Rete G.E.C. 2022”, è stato approvato il progetto “Includimi”, presentato dal Comune di Formia in rete con il Comune di Minturno.

All’interno del programma di servizio civile universale di ANCI Lazio e CSV Lazio “Cultura creiamo 2021” sono stati approvati anche i progetti “Bibliocultura 2021” e “La biblioteca anima il territorio 2021”.

Info:

– Se hai dai 18 ai 29 anni non compiuti presenta la tua candidatura per il Servizio Civile Universale

– La presentazione della domanda avviene accedendo tramite SPID alla piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it/

– Se hai bisogno di supporto scrivi a sudpontino@csvlazio.org indicando nome, cognome e numero di telefono e verrai ricontattato per un appuntamento.

– Le domande dovranno essere presentate entro le ore 14:00 del 26 gennaio 2022

Sul sito del Comune ulteriori informazioni:

https://www.comune.formia.lt.it/articolo/entro-26-gennaio-presentazione-delle-domande-servizio-civile-universale

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Formia clicca qui