Fiumicino – Si è tenuta oggi alle ore 18, alla presenza dell’Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia, il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, il Direttore della Maccarese S.p.a Claudio Destro, ed i Consiglieri Comunali, l’inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione di un tratto di via della Veneziana a Fregene.

La realizzazione prevede, in caso di attraversamento tramite pedonale rialzato, di animali selvatici, l’accensione di 4 segnalatori rossi installati su sostegni “Bollard” che allertano i conducenti di autoveicoli in modo tale che moderino la velocità, così da evitare il più possibile incidenti nel tratto interessato.

“Dopo i 400 metri di recinzione installata dalla Maccarese S.p.a sui lati della strada ed il dosso per far rallentare le auto nel varco per il passaggio degli animali, – ci spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia – questo è il terzo atto del piano salva daini che abbiamo elaborato.”

Tutto il progetto è stato realizzato con l’uso di un sistema di illuminazione di tipo sperimentale e completamente pensato in ottica del rispetto dell’ambiente essendo la zona interessata da vincolo paesaggistico.

