Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’anticiclone collocato sugli stati centro-occidentali del Continente ha cominciato ad espandersi con decisione verso est e ben presto ingloberà gran parte d’Italia e darà vita ad una fase stabile su tutte le regioni. Farà eccezione giovedì la Sicilia, ancora alle prese con il vortice balcanico ora in prossimità della Tunisia, dove si attarderanno le ultime piogge. Tempo stabile e cieli spesso sereni caratterizzeranno le giornate fino alla fine della settimana per la presenza dell’anticiclone sempre più robusto che piazzerà i suoi massimi sull’Europa centrale nella seconda parte della settimana, con temperature in aumento.

METEO GIOVEDÌ 13 GENNAIO. Bel tempo su tutte le regioni peninsulari e in Sardegna, salvo qualche innocuo annuvolamento sulle zone meridionali dell’isola, sulla bassa Calabria e sulle zone interne adriatiche. Tempo ancora a tratti instabile invece in Sicilia con annuvolamenti irregolari e qualche pioggia sparsa ed intermittente, in attenuazione in serata. Il vortice diretto verso la Tunisia innescherà ancora una ventilazione moderata o tesa da nordest, a tratti ancora forte sullo Ionio. Temperature stabili o in ulteriore lieve calo nei minimi, massime che cominceranno a recuperare qualche grado.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: alta pressione in rinforzo pur con correnti ancora fredde nord orientali (in parziale smorzamento nel corso del giorno, ma ancora ben presenti al mattino). Bella giornata di sole su Toscana, Umbria e Lazio con cieli sereni o poco nuvolosi e tersi. Temperature in aumento in quota e lievemente anche nei valori massimi, minime in calo con forti gelate notturne anche in pianura nelle aree riparate dal vento. Venti a tratti ancora sostenuti da Nordest ma in progressiva attenuazione graduale in serata.

Commento del previsore Lazio

Da giovedì alta pressione in progressivo rinforzo con ventilazione orientale in calo più netto dalle prime ore di venerdì. Ritroveremo quindi cieli tersi ma anche diffuse gelate specie a valle. Man mano che il campo anticiclonico si consoliderà ritroveremo la formazione di foschie o locali banchi di nebbia nelle valli del Centro, nonché l’arrivo di nubi basse marittime sulla Toscana. Nuovi sbuffi freddi dopo il 17/18 gennaio.

(Fonte: 3B Meteo)