Ostia, 74enne muore investito sul lungomare Lutazio Catulo

Ostia – Incidente mortale a Ostia.

Stamattina alle 8 e 30 le pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale sul Lungomare Lutazio Catulo, sono intervenuti per un incidente all’altezza del civico 40.

Un pedone, un uomo di 74 anni, è stato investito ed è morto sul posto.

La conducente del mezzo che ha travolto l’anziano, una mini countryman, una donna italiana di 59 anni, si è fermata a prestare soccorso.

Chiuso per i rilievi Lungomare Lutazio Catulo da Piazzale dell’Aquilone a Piazzale Cristoforo Colombo lato mare.

Sono in corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

