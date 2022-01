Parco in via Bastianelli, ViviAmo Fiumicino: “Degrado pericoloso. Urge un intervento serio”

Fiumicino – “L’opportuna e non unica segnalazione-inchiesta sul degrado del parco di via Bastianelli, fatta dalla redazione del Faro online (leggi qui), speriamo serva a far cambiare le sorti di questo parco pubblico, che se riqualificato, costituirebbe un importante punto di aggregazione, per questo quadrante del territorio, come del resto per Isola Sacra, vista la mancanza di vere e proprie piazze o luoghi di incontro. Come comitato ViviAmo Fiumicino, più volte abbiamo sollevato il problema del degrado, chiedendo soluzioni, ma senza una vera risposta da parte delle istituzioni o segnali tangibili di una effettiva e continuativa presa in carico da parte del Comune”. Così, in una nota stampa ViviAmo Fiumicino per Mario Baccini.

“Spesso apprendiamo con piacere, – spiega il Comitato – di vari restyling dei parchi dislocati nelle diverse località del nostro territorio, con relative riqualificazioni, abbellimenti, messe in sicurezza, arricchimenti con giochi per i più piccoli e altro, ma fermo restando l’apprezzamento per tutto ciò che concerne gli interventi mirati a strappare al degrado e all’abbandono parchi e in generale luoghi adibiti al pubblico utilizzo e alla fruizione da parte della collettività, purtroppo non possiamo non constatare che puntualmente il suddetto parco, viene escluso ormai da svariati anni, da interventi di riqualificazione, se non anche di ordinaria manutenzione e sempre più dimenticato e abbandonato a se stesso.

Nel prossimo futuro vorremmo, pertanto, che venisse restituito davvero ai cittadini un parco che adesso è tale solo di nome. L’investimento crediamo non sia oltretutto così proibitivo per l’Amministrazione, e poi c’è sempre la possibile soluzione dell’affidamento a privati o associazioni, come avvenuto per molte altre aree inserite nel piano parchi”.

“Questa situazione di stallo, non solo non giova alla cittadinanza, privandola della possibilità di fruire di spazi all’aperto,- conclude ViviAmo Fiumicino – specialmente in un periodo come quello che stiamo vivendo, nel quale le attività in spazi esterni, sono sempre più raccomandate, ma come ben descritto nell’articolo, può essere estremamente pericolosa, per l’incolumità stessa dei visitatori. Auspichiamo pertanto, che il parco di via Bastianelli, possa avere l’attenzione che merita da parte delle istituzioni locali e restituito pienamente ai cittadini”.

