Regione Lazio, la Mobilità Sostenibile ad idrogeno diventerà presto realtà

“La Regione Lazio continua ad andare avanti sempre più intensamente sullo sviluppo delle fonti rinnovabili e sulla mobilità sostenibile. Il Commissario straordinario del Governo ha infatti emesso un’ordinanza il 20 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale Complementare nei territori colpiti dal Sisma 2009-2016“. Lo dichiara Devid Porrello, consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.

“L’intervento – spiega il Consigliere – riguarda l’Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L’Aquila-Sulmona e la realizzazione dei punti di produzione dell’idrogeno da fonti rinnovabili. L’Ordinanza in sintesi ha approvato il cosiddetto “treno verde” a idrogeno tra Terni e Sulmona. La messa in esercizio è prevista per il 2027.

Un’opera ingente in cui competenze e costi saranno così divisi:

la progettazione spetterà a RFI;

Soggetti attuatori sono l’Ufficio del Commissario Straordinario sisma 2016 e la Struttura tecnica di missione sisma 2009;

Responsabile dell’intervento è RFI;

Il costo della progettazione e della realizzazione degli impianti di terra per produzione, stoccaggio e distribuzione dell’idrogeno sarà di

22 milioni di euro;

Il costo per l’acquisto di treni sarà di 28 milioni di euro, divisi in 19 per il Lazio e 9 per l’Abruzzo; E’ previsto un ulteriore finanziamento di 59 milioni di euro dal MIMS.

“Sono soddisfatto che la Regione Lazio continui a puntare in maniera così decisa sulla Mobilità Sostenibile e sul trasporto ferroviario, – conclude Porrello – nonché sul trasporto urbano ed extraurbano locale basato sulla produzione, stoccaggio e distribuzione dell’idrogeno. Questa è la strada da seguire con forza per una vera transizione ecologica che ci porti in un futuro sostenibile guidato dalle fonti rinnovabili con un drastico abbattimento delle emissioni inquinanti”.

