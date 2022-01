Centro di accoglienza notturna a Sabaudia, attivato il servizio a supporto delle fasce più fragili

Sabaudia – E’ attivo fino al 31 marzo sul territorio comunale un Centro di accoglienza notturna in grado di offrire un posto letto, servizi per l’igiene e la pulizia e la prima colazione a persone con difficoltà alloggiativa. Il progetto è stato attivato dall’Amministrazione comunale ad integrazione del servizio di dormitorio distrettuale per rispondere in maniera più capillare ad alcune situazioni di criticità acuite dall’innalzamento della curva dei contagi da covid_19 e il periodo invernale.

La struttura messa a disposizione dalla parrocchia S.S.Annunziata ospita fino a 4 persone in condizione di bisogno e prive di ricovero notturno igienicamente sano, ed è gestita dalla cooperativa sociale Ninfea. L’ingresso degli ospiti è possibile ogni giorno dalle ore 20.00 alle ore 21.00 in ottemperanza ai protocolli anti covid, mentre l’uscita dalla struttura deve avvenite entro le ore 8.00 del giorno successivo.

“L’apertura di un Centro di accoglienza notturna a Sabaudia rappresenta un altro importante tassello nell’ambito dei servizi sociali predisposti dall’Amministrazione a sostegno della comunità ed in particolare delle fasce più fragili – commentail consigliere delegato Francesca Marino -In un momento di così forte criticità legata alla pandemia, a cui si aggiunge quella connessa al periodo invernale, era importante riuscire a dare sostegno a chi un tetto sicuro non ce l’ha. Il centro, che parte in via sperimentale, vuole essere l’incipit di una progettualità più ampia volta all’assistenza dei più deboli”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sabaudia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sabaudia, clicca su questo link