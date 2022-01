Civitavecchia, cucciolo di cane chiuso in auto da due mesi: i cittadini chiedono aiuto al Sindaco

Civitavecchia – Da oltre due mesi un cucciolo di cane vive chiuso in una gabbia sui sedili posteriori di un’auto, con i finestrini chiusi e senz’acqua. Succede a Civitavecchia, in via Sabatini, e sono tantissime le segnalazioni arrivate da residenti e passanti, che hanno rivolto un appello al Sindaco perché intervenga per risolvere l’inaccettabile situazione.

E proprio il sindaco Ernesto Tedesco ha fatto sapere che, già dal 5 novembre, attraverso la Guardia Rurale Ausiliaria incaricata del caso, la Polizia Locale e i carabinieri sono intervenuti presso il proprietario del cucciolo (un cane da ferma, di razza Breton), che è risultato sprovvisto di microchip.

Il proprietario è stato invitato a microchipparlo entro cinque giorni e così ha fatto, promettendo di non lasciarlo più da solo in auto. Nelle settimane successive, però, sono giunte varie altre segnalazioni e sono stati fatti altri interventi da parte delle forze dell’ordine, ma all’arrivo delle stesse il cucciolo era stato già portato via. “Gli incaricati della Guardia Zoofila – comunicano dalla Segreteria del Sindaco – hanno recentemente intimato al proprietario di accudire il cane in maniera adeguata, altrimenti si sarebbe provveduto al sequestro da parte del canile“.

I controlli svolti nei giorni scorsi (l’ultimo nel pomeriggio del 12 gennaio) hanno verificato l’assenza del cucciolo all’interno dell’automobile. “Continueremo a monitorare la situazione“, assicurano dal Comune.

