Fiumicino – Operaio investito questa mattina a Fiumicino in via del Faro, la strada che costeggia campo Cetorelli.

Gli operai stavano lavorando per predisporre la fibra ottica lungo la strada, le macchine procedevano dall’altro lato della strada quando per cause ancora in corso di accertamenti, una vettura però ha travolto uno degli uomini impegnati nei lavori.

L’intervento dell’ambulanza e di un’auto medica è stato tempestivo. In breve è atterrata l’eliambulanza che ha portato via il ferito, in merito alle cui condizioni al momento non si hanno dettagli.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire ai soccorritori di prelevare l’operaio travolto, ma anche per permettere alla Polizia municipale di svolgere i rilievi utili a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

