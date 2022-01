Fiumicino – Si è tenuto ieri sera, alla presenza dell’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia, del vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, dell’amministratore delegato della Maccarese S.p.a Claudio Destro e di alcuni consiglieri comunali, l’inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione di un tratto di via della Veneziana a Fregene.

La realizzazione prevede, in caso di attraversamento tramite pedonale rialzato di animali selvatici, l’accensione di 4 segnalatori rossi che allertino i conducenti di autoveicoli così da moderare la velocità e evitare il più possibile incidenti nel tratto interessato.

“Dopo i 400 metri di recinzione installata dalla Maccarese S.p.a sui lati della strada, ed il dosso per far rallentare le auto nel varco per il passaggio degli animali – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia – questo è il terzo atto del piano salva daini che abbiamo elaborato. Tutto il progetto è stato realizzato con l’uso di un sistema di illuminazione di tipo sperimentale e completamente pensato in ottica del rispetto dell’ambiente, essendo la zona interessata da vincolo paesaggistico”.

“Mi sembra doveroso ringraziare l’amministrazione per l’intervento ben fatto “Salva daini”, e non solo, su viale della Veneziana a Fregene – ha commentato Massimiliano Graux, esponente di Fratelli d’Italia a Fiumicino. “Ma il più caloroso ringraziamento – spiega – lo dobbiamo fare tutti ai numerosi cittadini che, insieme al sottoscritto, hanno manifestato lo scorso 20 novembre per la salvaguardia dei daini ma anche degli stessi automobilisti che percorrono la via di ingresso sud a Fregene”.

“Il sistema di rilevazione del movimento è stato un segnale che se si vuole perseguire un obiettivo di livello si può fare – continua Graux -, e sappiamo che tutta Fregene necessita di importanti interventi sulla viabilità e verso le strade che ancora si trovano senza illuminazione: non si può sempre attendere il caso particolare. Oggi ci godiamo questo intervento e nello stesso tempo continueremo a segnalare e intervenire sugli aspetti inderogabili e importanti per l’incolumità di tutta la cittadinanza”, conclude.

