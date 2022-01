Investimento mortale a Ostia: il secondo in meno di 24 ore

Ostia – Un’altra tragedia a Ostia dove, neanche 24 ore dopo l’investimento mortale di un 74enne sul lungomare Lutazio Catulo (leggi qui), una donna di 72 anni è deceduta dopo essere stata travolta da un’auto.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 19 di ieri, giovedì 13 gennaio, all’intersezione tra via del Mar Rosso e via Mare di Bering.

Alla guida dell’auto, una BMW X5 ora sotto sequestro, un uomo di 57 anni. La donna è stata trasportata d’urgenza al Grassi di Ostia, ma per lei non c’è stato nulla da fare, ed è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Sono in corso le indagini da parte del personale del X Gruppo Mare della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

