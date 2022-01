Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il minimo di bassa pressione che nella mattinata di mercoledì ha portato nevicate fino a bassa quota sul Lazio, si allontana definitivamente dall’Italia annidandosi tra la Tunisia e la Sicilia. Porterà qualche residuo fenomeno sull’Isola mentre sul comparto tunisino sono attese condizioni di maltempo con rovesci, temporali, grandinate e persino neve a quote collinari. Nel contempo una grossa cellula di alta pressione di matrice azzorriana con valori di geopotenziale fino a 1040hPa posiziona i suoi massimi tra l’Inghilterra meridionale, la Francia e le regioni settentrionali italiane. E’ un anticiclone di natura sub tropicale anche se diverso da quello che ci ha interessato a inizio mese, porterà stabilità e clima più mite quando gli ultimi refoli freddi da nordest si saranno esauriti. Ciò accadrà soprattutto da venerdì e ancor più nel weekend. Gli faranno da contorno delle nebbie e delle foschie nelle ore più fredde ma non diffuse in quanto su buona parte del nostro territorio resterà ancora in auge una certa ventilazione.

METEO VENERDÌ 14 GENNAIO: tempo stabile e soleggiato su tutta l’Italia. Da segnalare qualche locale foschia o banco di nebbia all’alba sulla Sardegna e nelle valli del centro. Temperature in lieve ulteriore aumento soprattutto in quota. Venti deboli o moderati settentrionali. Mari mossi. Al Nord: Stabile con cieli sereni ovunque. Temperature in rialzo, specie in montagna, massime tra 9 e 14; valori diurni più contenuti in pianura. Al Centro: Giornata di assoluta stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo nubi sparse sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 9 e 13. Al Sud: Residua nuvolosità in Sicilia con nubi sparse al mattino ma con tendenza a rasserenamenti entro sera; cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 9 e 14.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: giornata stabile e soleggiata suToscana, Umbria e Lazio, ma dal clima molto freddo tra notte e mattino, su pianure (toscane ed entroterra laziale) ed in particolare nelle valli interne, qui con valori minimi sotto zero; gelate diffuse. Possibili foschie e locali banchi di nebbia al primo mattino, su valli Tosco-Umbre, valle del Tevere, reatino e localmente sul frusinate. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento. Venti da Nordest, attenuati ed in prevalenza deboli, in graduale rotazione da Nord-Nordovest. Mari poco mossi sotto costa, mossi a largo.

Commento del previsore Lazio

Da giovedì alta pressione in progressivo rinforzo con ventilazione orientale in calo più netto dalle prime ore di venerdì. Ritroveremo quindi cieli tersi ma anche diffuse gelate specie a valle. Man mano che il campo anticiclonico si consoliderà, ritroveremo la formazione di foschie o locali banchi di nebbia nelle valli del Centro, nonché l’arrivo di nubi basse marittime sulla Toscana. Nuovi sbuffi freddi non prima del 17/18 gennaio.

(Fonte: 3B Meteo)