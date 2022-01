Mondiali paralimpici, Luchini è argento nello snowboard: “Mi riempie di orgoglio”

Medaglia d’argento per Jacopo Luchini nello snowboard ai Mondiali Paralimpici degli sport della neve di Lillehammer.

Dopo il secondo gradino del podio ottenuto da Giuseppe Romele nella middle distance di sci nordico, la seconda giornata di gare ha regalato ai nostri colori la soddisfazione di un’altra medaglia. Nella gara di dual banked slalom, il rider toscano si è posizionato alle spalle del francese Maxime Montaggioni, dopo una finale combattutissima. Jacopo Luchini, infatti, si era aggiudicato la Run 1 con un vantaggio di 0.06 sull’atleta transalpino. Nella seconda run, l’atleta azzurro è caduto nelle ultime curve per poi giungere al traguardo con 2.47 di ritardo da Montaggioni.

In precedenza, l’azzurro aveva superato ai quarti lo statunitense Colby Fields e in semifinale il giapponese Masataka Oiwane. Quarti fatali, invece, per l’altro italiano in gara oggi, Riccardo Cardani, sconfitto in entrambe le run dal britannico James Barnes-Miller.

Luchini: “Ho fatto un errore nelle run, ma l’argento mi riempie di soddisfazioni”

“È stata una bella gara. Peccato per la finale perchè non avevo fatto nessun errore nelle run precedenti. C’è un po’ di rammarico per l’occasione mancata, ma sono molto contento per questo risultato. Non era facile far bene, probabilmente ho pagato la scelta sbagliata della tavola durante le qualifiche. Così oggi ho gareggiato con una tavola più lunga e rigida che non avevo provato prima. Complessivamente però questo argento mi riempie di soddisfazione. Ora mi attende la prova di cross. Ancora una volta ce la metterò tutta”, ha dichiarato Jacopo Luchini.

Il Ct Confortin: “Un secondo posto col sapore dell’oro. Abbiamo consapevolezza”

“Un buon argento che sapeva di oro fino a pochi secondi dalla fine. Jacopo è stato bravissimo. Questo format però è molto impegnativo. Altri atleti molto forti hanno avuto problemi. È stato bravissimo anche Riccardo Cardani che ha concluso al sesto posto. Siamo soddisfatti. Questa giornata ci dà consapevolezza riguardo le nostre potenzialità e ci conferma che stiamo lavorando bene”, ha aggiunto il Ct della nazionale Igor Confortin.

Il presidente del Cip Pancalli: “Atleta da statura internazionale”

“Complimenti a Jacopo per il prezioso argento conquistato. Un risultato che conferma la statura internazionale di questo fantastico atleta e la competitività della squadra azzurra in questa disciplina affascinante ed entusiasmante. Ora continuiamo a sostenere la squadra azzurra che ai Mondiali di Lillehammer ci ha già regalato due belle soddisfazioni”, è il commento di Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico.

Nello sci alpino, buon ottavo posto di Federico Pelizzari nella discesa libera di categoria standing. Al suo esordio a un Mondiale, il lombardo ha sciato in 1:16.23, 4.23 più lento rispetto al vincitore della gara, l’austriaco Salcher (1:12.00). L’argento è andato al francese Bauchet (1:12.38), il bronzo al russo Bugaev (1:13.94). Un risultato accolto con grande soddisfazione dallo staff azzurro guidato da Davide Gros. (comitatoitalianoparalimpico.it)

