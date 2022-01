Ostia, parte l’attività dello Sportello Antiusura di Ascom

Ostia – Presso l’Ascom Confcommercio Roma Litorale Sud, in piazzale della Posta 2, ad Ostia, è attivo uno Sportello Antiusura e sovraindebitamento finalizzato ad offrire informazioni e assistenza a quanti restano vittime di questi fenomeni.

La sentenza della Cassazione pronunciatasi sulla conferma di associazione a delinquere di stampo mafioso per il clan Spada (leggi qui), a seguito del maxi processo che nasce dall’indagine della DDA di Roma, rimette ordine su una questione molto importante per Ascom Ostia Confcommercio Roma Litorale Sud, sempre attenta a combattere il fenomeno dell’usura, facendo rete con il proprio sistema del commercio, promuovendo la cultura della legalità ed il rispetto delle regole con provvedimenti quali lo Sportello Antisura, attivo ad Ostia presso la sede Ascom già da questo mese di gennaio 2022.

Lo sportello è gestito dall’ Ambulatorio Antiusura Onlus, un’associazione riconosciuta che opera dal 1996 fornendo consulenza legale, psicologica e finanziaria e gestendo, nell’ambito della propria attività di prevenzione, i Fondi di Prevenzione del Ministero del Tesoro e della Regione Lazio destinati a consentire l’accesso al credito a tutti i soggetti in difficoltà ed a rischio usura, insieme con l’associazione FAI Antiusura Ostia Volare APS che opera dal 2003 sul territorio del X Municipio e sul Litorale romano nella prevenzione e contrasto dell’usura.

“La sentenza della Cassazione ed il Processo di Appello Bis ci danno forza e conferma che lo Stato c’è, e tutela le nostre imprese grazie all’attento lavoro delle forze dell’ordine con cui abbiamo impostato un lavoro sinergico di collaborazione e dialogo costante per tutelare la comunità imprenditoriale che ogni giorno lavora nel nostro territorio”, commenta la presidente dell’Ascom Ostia Confcommercio Roma Litorale Sud, Valeria Strappini.

“Il fenomeno dell’usura, esiste, come, specialmente in questa fase di crisi socioeconomica, esiste il rischio di sovra indebitamento delle imprese. Il monitoraggio dell’Ascom è costante e l’Associazione di Categoria è a supporto degli imprenditori del comparto produttivo del Litorale romano, pronta a ricevere segnalazioni per contenere ed eliminare questo fenomeno – continua la presidente Strappini – che alimenta le attività della criminalità organizzata presente in diverse zone della Capitale, non solo sul Litorale”.

“Siamo felici di poter erogare questo servizio anche ad Ostia; a Roma Confcommercio da molto tempo ha attivato questo sportello antiusura finalizzato ad offrire informazioni e assistenza a tutta la città”, conclude Strappini.

Per maggiori informazioni puoi rivolgerti all’Ascom Confcommercio Roma ai seguenti recapiti:

Telefono: 06/5623356

E-mail: ostia@confcommercioroma.it

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link.