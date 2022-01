Fiumicino – “Incuria e manutenzione completamente assente: il Parco Salvo D’Acquisto di Passoscuro sta ancora aspettando l’intervento di riqualificazione promesso anni fa dall’Amministrazione. La cosa curiosa è che puntualmente assistiamo ad annunci di restyling in vari parchi del territorio, che poi restano fine a se stessi”. Lo dichiara, in una nota stampa, Paolo Sbraccia, responsabile territoriale di Crescere Insieme.

“Sono 9 anni che questo parco sente solo parole e non vede fatti – prosegue Sbraccia -. I cittadini sono stanchi di venire illusi e di dover portare i propri figli in un luogo dove sono stati fatti semplicemente dei “rattoppi”: la moquette dell’area giochi è stata letteralmente rimediata e fissata con dei chiodi a vista. Ciò nonostante, già si è rialzata e potrebbe essere pericolosa per i bambini“.

“Questa ‘toppa’ era stata messa due mesi fa, proprio in occasione di una cerimonia dell’Amministrazione all’interno del parco: peccato che dopo, la situazione non sia mai cambiata – conclude Sbraccia -. Siamo stanchi delle solite promesse mai mantenute. Il tutto a dimostrazione del totale abbandono del Nord del territorio, che si evince dalla poca attenzione e cura dei parchi pubblici. E’ ora di passare ai fatti”.

