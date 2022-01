Roma, scontri nella sede della Cgil contro i Green pass: si cercano i colpevoli

Roma – E’ in corso, dalle prime ore della mattinata odierna, da parte della Digos della Questura l’esecuzione di misure cautelari, emesse dal Gip del Tribunale di Roma a seguito della richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di soggetti che si ritiene abbiano preso parte attiva nelle azioni perpetrate lo scorso 9 ottobre (leggi qui) ai danni della sede nazionale del principale sindacato dei lavoratori italiano: la CGIL.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

