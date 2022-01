Sette posizioni per il Servizio Civile Anci Lazio al Comune di Cerveteri

Cerveteri – Sono sette le posizioni aperte nel Comune di Cerveteri per il Servizio Civile Anci Lazio. Si tratta di progetti dalla durata di 12 mesi per 25 ore settimanali suddivise in 5 giorni settimanali, con un compenso mensile di 444,30 € mensili.

Nel dettaglio le candidature sono aperte per tre progetti. Il primo, dal nome “Prendiamoci per mano”, riguarda l’assistenza ai minori. Le posizioni aperte sono 2, di cui una riservata a ragazzi con un Isee inferiore a €10mila annui.

Il secondo progetto, permette ai ragazzi del servizio civile di conoscere e vivere il mondo della Protezione Civile, realtà preziosa e fondamentale per il territorio. Anche in questo caso le posizioni aperte sono 2, di cui una riservata anche a ragazzi senza diploma di maturità.

Il terzo progetto invece, offre tre posti per la salvaguardia e la tutela ambientale del territorio. Uno di questi posti, anche in questo caso, è riservato a ragazzi senza diploma.

Si può presentare domanda collegandosi al sito https://domandaonline.serviziocivile.it. Per informazioni e contatti, visitare il sito internet www.serviziocivileancilazio.itoppure scrivere a candidaturescu@ancilazio.it

“Un’opportunità davvero importante per i giovani del nostro territorio quella offerta con il Servizio Civile di Anci Lazio – dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – garantirà infatti un’esperienza formativa importante al servizio della Pubblica Amministrazione su settori molto importanti all’interno di una collettività come la nostra, ovvero nel sociale, nella tutela ambientale e nel mondo della Protezione Civile. Un’esperienza di un anno che può rappresentare per sette ragazzi o ragazze di Cerveteri anche di avere un piccolo introito economico, più che mai utile in questo particolare momento storico caratterizzato da difficoltà e incertezze. Invito pertanto i ragazzi interessati a consultare il bando disponibile sul sito e a partecipare”.

