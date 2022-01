Europei di pattinaggio, Guignard – Fabbri vincono il bronzo nella rhytm dance

Dopo l’argento del venerdì (leggi qui), l’Italia del pattinaggio di figura coglie sabato un’altra splendida medaglia agli Europei di Tallinn, di scena in Estonia. Nella quarta ed ultima giornata della rassegna continentale a brillare sono Charlene Guignard e Marco Fabbri, leader azzurri della danza e per la seconda volta in carriera sul podio europeo. Come nel 2019, la coppia delle Fiamme Azzurre conquista un grande bronzo, confermando quanto già ipotecato nella rhythm dance di ieri.

Il tandem allenato da Barbara Fusar Poli ha portato sul ghiaccio una free dance da 124.62 punti per un totale di 207.97, a meno di un punto dal loro stesso record italiano di 208.88. Belli, scorrevoli, intensi e solidi tecnicamente, Marco e Charlene hanno portato a termine l’ennesima prestazione di altissimo livello confermando un’estrema competitività ai più alti livelli lasciando oltre 11 punti sugli spagnoli Smart-Diaz, quarti classificati. Meglio degli azzurri soltanto i russi: i campioni del Mondo Sinitsina-Katsalapov hanno infatti trionfato a quota 217.96 punti con i connazionali Stepanova-Bukin piazzatisi alle loro spalle aggiudicandosi l’argento con 213.20 punti.

(foto@fisg)

(foto@DiegoBarbieri)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport